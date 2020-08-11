Часть стены возводимой в Томске школы обрушилась, 4 строителей пострадали

Четверых рабочих, занятых на строительстве школы, госпитализировали с травмами. Фото пресс-службы ГУ МЧС по Томской области.

- В понедельник вечером в микрорайоне Северный Парк под Томском при строительстве школы произошло обрушение конструкции, в результате чего четверо рабочих получили травмы и были госпитализированы, - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. - Следователи следственного управления следственного комитета (СУ СК) и криминалисты проводят осмотр места обрушения, а также изымают проектно-исполнительную документацию, опрашивают работников строительной организации, проводят иные проверочные мероприятия, по результатам которых будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ведомстве уточняют, что дело может быть возбуждено по статье "Нарушение требований охраны труда", по которой ответственному за соблюдение правил безопасности грозит 1 год лишения свободы.

В региональном СУ СК добавляют: застройщик микрорайона Северный Парк –предприятие "Карьероуправление" – весной 2020 года приступил к возведению школы на 1100 мест. Работы идут в рамках нацпроекта "Образование". По проекту, в здании предусмотрены, в том числе, специализированные лаборатории, два спортзала. По решению губернатора Томской области Сергея Жвачкина, в здании планируется разместить Губернаторский лицей.