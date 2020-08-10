В районах Томской области завершен монтаж четырех новых модульных ФАПов

До конца года в Томской области появится 10 новых ФАПов и одна амбулатория. Фото: из открытых источников

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году в Томской области будут заменены 10 ФАПов и одна врачебная амбулатория. На эти цели регион направит 48,8 млн рублей. В настоящее время монтаж модульных ФАПов завершен в четырех населенных пунктах - селах Итатка и Тахтамышево, деревне Новомихайловка Томского района, деревне Сафроновка Кожевниковского района.

В Итатке новый модульный фельдшерско-акушерский пункт заменил прежнее обветшавшее здание.

- В помещении площадью 70 квадратных метров есть кабинет приема, процедурный кабинет, помещение для хранения лекарств и другие. Фельдшерско-акушерский пункт адаптирован для маломобильных групп населения, - сообщает пресс-служба областной администрации.

В новом медицинском пункте будет обслуживаться почти тысяча человек, в том числе более двухсот детей. Сейчас идет процесс лицензирования ФАПа, — рассказал Станислав Грязнов, главный врач Светленской районной больницы, чьим структурным подразделением станет новый фельдшерско-акушерский пункт.

Добавим, еще пять ФАПов будут заменены осенью в Асиновском, Колпашевском, Парабельском, Чаинском районах: в селах Копыловка, Нельмач, Варгатер, а также деревнях Сугот и Маракса.