«Вам полагаются бонусы…»: кибер-мошенники разработали новую схему обмана томичей

Мошенники постоянно придумывают все новые схемы обмана граждан. Фото: из открытых источников

Пресс-служба УМВД по Томской области предупреждает жителей региона о новой схеме обмана, которую начали активно применять кибер- мошенники.

На днях в отдел полиции по городу Стрежевому поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих местной жительницы, 1962 года рождения.

- По предварительным данным, потерпевшей поступил звонок с абонентского номера +7495… Звонящий представился сотрудником одного из банковских учреждений и поинтересовался, было ли известно женщине о том, что за пользование банковской картой, а именно за совершение покупок в магазинах, полагаются бонусы, которые должны зачисляться на счет карты. При этом незнакомец обращался к потерпевшей по имени, отчеству, а также назвал полный номер банковской карты, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Потерпевшая ответила, что о бонусах ничего не знает. После чего «сотрудник» пояснил, что для того, чтобы получить дополнительные бонусы в сумме 8 000 рублей на банковскую карту, необходимо произнести голосовому помощнику «да» три раза и «нет» на последний вопрос, а также назвать срок действия карты, имя держателя карты и код, расположенный на обороте карты. Женщина выполнила указания злоумышленника.

Через некоторое время потерпевшая решила войти в мобильное приложение банка, чтобы проверить, пришли ли обещанные бонусы на карту, и увидела, что со счета было списано около 66 000 рублей.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по статье УК «Кража».

УМВД России по Томской области напоминает гражданам:

- При совершении покупок и продаж в сети Интернет необходимо избегать необдуманных финансовых операций, а также тщательно проверять электронные адреса. Зачастую предлагаемые мошенниками ссылки на оплату отличаются всего несколькими символами.

- При поступлении телефонного звонка из «банка» и попытках получения сведений о реквизитах карты и другой информации необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в ближайшее отделение банка либо позвонить в организацию по официальному номеру контакт-центра (номер телефона службы поддержки клиента указан на оборотной стороне банковской карты).