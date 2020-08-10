В Томской области в 2020 году снизилась рождаемость и возросла смертность

По некоторым прогнозам, из-за пандемии коронавируса Россию ожидает серьезный демографический кризис. Фото: из открытых источников

По оперативным данным Томскстата, в I полугодии 2020 года в регионе родилось 4 766 детей: это на 363 младенца (примерно на 7%) меньше, чем за аналогичный период 2019-го.

Одновременно в Томской области увеличилось число умерших: за январь-июнь 2020 года их насчитывается 6 178 человек – на 30 человек больше прошлогоднего.

Таким образом, естественная убыль населения – то есть превышение количества умерших над количеством родившихся – за I полугодие 2020-го составила 1 412 человек. Для сравнения, за шесть месяцев 2019 года этот показатель составлял 1 019 человек.

Кроме того, в I полугодии нынешнего года меньше заключалось браков и сократилось число зарегистрированных разводов. В январе-июне в Томской области зарегистрировано 2 119 браков, в тот же период 2019 года – 2 475. Количество зарегистрированных разводов, соответственно, составило 1 622 и 1 811.

В Российской Федерации, по данным статведомства, за I полугодие 2020 года число умерших составило 946 539 человек (за аналогичный период 2019-го – 918 503 человека). Естественная убыль населения РФ за полгода достигла 265 600 человек. При этом рождаемость снизилась на 5,4% (родилось 681 тыс. детей), а смертность выросла на 3,1%.