Томским охотникам разрешили в осенне-зимнем сезоне добыть значительно больше дичи

В Томской области в предстоящем осенне-зимнем сезоне можно добыть свыше 2 тыс. лосей. Фото: из открытых источников

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение об увеличении лимитов охотничьих ресурсов, сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

- Весенней охоты из-за эпидемии у нас впервые за 60 лет не было, но осенняя состоится обязательно. Как я и обещал охотникам, мы увеличили квоты на добычу дичи и зверя на осенне-зимний охотничий период. Минприроды нас услышало и согласовало увеличенные лимиты благодаря сложившемуся в Томской области росту численности основных видов охотничьих ресурсов, в том числе особо ценных копытных и пушных видов, - отметил губернатор.

Так, в предстоящем осенне-зимнем сезоне охотники без ущерба популяциям могут добыть в Томской области 2171 лося - это на 11,5% больше, чем прошлом, 1220 диких северных оленей (+7,3%), 21 318 соболей (+2,8%), 1013 бурых медведей (+7,3%), 1180 барсуков (+16,7%).

В списке нелимитируемых животных – глухарь, которого без ущерба для популяции можно добыть до 60 тысяч особей, тетерев (до 200 тысяч), рябчик (до 350 тысяч), заяц-беляк (до 8 тысяч), водоплавающая дичь (до 68 тысяч).

Напомним, с 1 августа до 30 ноября на территории региона в охотничьих угодьях разрешена добыча бурого медведя, с 29 августа по 15 ноября откроется охота на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь, с 1 сентября по 31 октября - на барсука.

Охота на боровую дичь стартует 15 сентября. На зайца, лисицу, волка, бобра, выдру, ондатру, водяную полевку – 1 октября. На норку, колонка, белку, летягу, росомаху, горностая, хоря, ласку, песца, лесную куницу, соболя – с 1 ноября. Добыча этих охотничьих животных будет разрешена до 28 февраля 2021 года.

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области ведет прием заявлений и выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий. График работы специалистов в районах области размещен на сайте департамента.

Добавим, при оформлении разрешительных документов охотникам необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, перчатки или антисептические дезинфицирующие средства для обработки рук), не создавать очереди, соблюдать дистанцию между собой не менее полутора метров.