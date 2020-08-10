За минувшие сутки еще 57 томичей выздоровели от коронавируса

Число томичей, победивших коронавирус, составляет 3 275 человек. Фото: из открытых источников

Сегодня, 10 августа, контрольные ПЦР-тесты подтвердили звыздоровление от коронавируса 57 жителей Томской области. Общее количество выздоровевших в регионе с начала пандемии составляет 3 275 человек, сообщил в понедельник в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

Ранее сообщалось, что 10 августа в Томской области было выявлено 56 новых случаев заражения COVID-19.

- Из вновь заболевших у 23 инфекция протекает бессимптомно, у 23 имеются признаки ОРВИ, у десяти диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении регионального оперштаба. В обсерваторах под Томском находятся 44 человекв.

По его данным, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, на 8 августа свободны 66,4% мест, охват населения тестированием составляет 284,3 на 100 тысяч населения.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Томской области по сравнению со вчерашним днем понизился и составляет 1,00 (вчера он был равен 1,07).

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 августа включительно.