Коронавирус в Томске: +56 новых случаев заражения

Число заболевших возросло на 56 человек. Фото: из открытых источников

Сегодня, 10 августа, в Томской области выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 4 682 подтвержденных случая.

За последние сутки в стране выявлено 5 118 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 70 пациентов скончались, 3 259 выздоровели.

С начала пандемии в России заболели 892 654 человек, 15 001 скончались, 696 681 выздоровел.