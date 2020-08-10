Роскосмос опубликовал снимок Томска со спутника в честь присвоения звания «Город трудовой доблести»

2 июля Томску было присвоено почетное звание. Фото: из открытых источников

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок Томска, сделанный со спутника, в честь присвоенного ему ранее звания «Город трудовой доблести». Акция поддержки проводится и для других городов, получивших почетный титул.

- Томск в годы Великой Отечественной войны не участвовал в военных действиях и был провинцией, куда эвакуировали производства из центральной части России, не вместившиеся в Новосибирск . В Томск также перевозили раненых, которых лечили на базе медицинского университета. После лечения часть из них не возвращалась на фронт, а часть шла работать на предприятия Томска, - пишет «Роскосмос» на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Напомним, в июле Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» 20 городам. Наряду с Томском в список вошли Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.

Посмотреть на публикацию «Роскосмоса» , посвященную Томску, можно по ссылке.