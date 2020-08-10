Три пожара на площади более 210 гектаров ликвидировали за сутки в Томской области

На землях лесного фонда региона установился высокий класс пожарной опасности — 3,8. Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки в Томской области потушили возгорания в Верхнекетском, Колпашевском и Александровском лесничествах на площади 210,3 гектаров. Также локализованы три лесных пожара (68,6 гектаров) в Улу-Юльском и в Верхнекетском лесничествах, сообщила пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что сейчас один очаг возгорания действует в Александровском, по три — в Каргасокском и Васюганском лесничествах. Общая площадь действующих пожаров составляет 1,1 тысяч гектаров.

В тушения пожаров задействованы 103 сотрудника авиапожарной службы, в том числе 27 человек федерального резерва «Авиалесоохраны», 6 специалистов наземных лесопожарных подразделений департамента лесного хозяйства, 43 — из регионального управления МЧС России, 1 арендатор.

Так, на землях лесного фонда региона установился высокий класс пожарной опасности — 3,8. Всего с начала года в Томской области ликвидировано 152 лесных пожара на общей площади 3,3 тыс. га. В течение суток с момента обнаружения потушены 113 возгорания — 74,34%.

Напомним, с 7 августа в регионе введен особый противопожарный режим. Во время его действия запрещается разводить костры, проводить пожароопасные работы в лесных массивах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам, жечь сухую траву и т. п.