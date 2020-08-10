В Томске после отмены карантина вырос спрос на покупку отдельных комнат

Приобретение отдельной комнаты – самый «бюджетный» способ обзавестись собственным жильем. Фото: из открытых источников

Аналитики портала «Авито Недвижимость» констатируют повышенный спрос на приобретение в собственность отдельных комнат. Так, по России в июне 2020 года интерес к их покупке вырос на 10,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а уровень предложения поднялся на 3,8%. В Томске к концу 2-го квартала средняя цена за объект составила 670 тыс. руб., по стране в целом – 550 тыс. руб.

Как поясняют эксперты, в начале карантина россияне вынужденно поставили на паузу все свои планы в сфере недвижимости, но с мая на рынок начал влиять фактор отложенного спроса. Интерес же к приобретению именно отдельных комнат во многом связан с падением реальных доходов населения. Для жителей крупных городов России наиболее остро стоит вопрос с отдельным жильем, а покупка такого вида недвижимости – одна из «бюджетных» альтернатив в текущей ситуации.

По данным «Авито Недвижимости» лидером по средней стоимости жилой комнаты стала Москва (3,3 млн руб.), затем с небольшой разницей идут Сочи (1,7 млн) и Санкт-Петербург (1,6 млн), завершают топ-5 с миллионными показателями Севастополь (1,26 млн) и Симферополь (1,195 млн руб.). Эти города являются привлекательными вариантами и для постоянного проживания, и для инвестирования в туристическое жилье.

В соседнем Новосибирске приобрести комнату можно в среднем за 760 тыс. руб., а из крупных городов самым «дешевым» оказался Ульяновск – 390 тыс. руб.