Томские ученые присоединятся к масштабному проекту, где исследуют экологичное топливо

Томские теплофизики будут работать в области исследования органоводоугольного топлива. Фото: Из материалов пресс-службы

Ученые Томского политехнического университета присоединятся к фундаментальному исследованию, которое будут вести специалисты десяти российских научных центров во главе с учеными Института теплофизики СО РАН. Они объединят результаты своих исследований в области горения и детонации топлив, сообщила пресс-служба ТПУ.

Томские теплофизики в этом проекте будут работать в области исследования органоводоугольных (ОВУТ) топливных композиций — это жидкие композиционные топлива, в состав которых могут входить разные горючие компоненты — например, низкосортные угли, отходы углеобогащения, жидкие горючие компоненты, твердые бытовые отходы. В готовом виде такое топливо представляет собой вязкую массу, которая в дальнейшем может сжигаться.

Так, ученые создадут базу данных по свойствам и характеристикам таких топлив. Они позволят достичь высоких экологических индикаторов.

— Глобальная цель проекта — определить вид и состав топлив, которые в ближайшей перспективе будут энергетически привлекательными для разных типов установок, установить условия их использования, ключевые характеристики топлив и процессов, при которых для этих установок можно обеспечить максимальный КПД, — рассказал профессор ТПУ Павел Стрижак.

Добавим, что проект получил поддержку Минобрнауки России по конкурсу грантов на проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития. Грант рассчитан на три года, общая сумма поддержки на весь проект составит 100 млн рублей в год.