Томский спортсмен собирается побить рекорд Гиннесса: пожать штангу под водой более чем на 62 раза

Виталий – чемпион России и Евразии по русскому жиму. Фото: Из материалов пресс-службы

Виталий Вивчар, спортивный инструктор Центра Социальных Инициатив, попытается установить новый рекорд Гиннесса по жиму штанги под водой на задержке дыхания. Мероприятие пройдет 13 августа в 11:30 на Лебяжьем озере (посёлок Победа), сообщила пресс-служба мэрии Томска.

Действующий рекорд установлен в 2019 году и принадлежит жителю США – Грегу Уиттстоку – он пожал штангу весом 50 кг на 62 раза.

Виталий – многократный чемпион региональных соревнований, чемпион России и Евразии по русскому жиму. У него уже есть рекорд на уровне страны: за час он пожал штангу весом 55 кг на 1006 раз.

Как отмечается в сообщении, жим штанги под водой – это многолетняя мечта Виталия. Михаил Ковалев, директор ЦСИ, предоставил оборудование для попытки установления рекорда.

– С Виталием мы вместе начинали участвовать в соревнованиях по русскому жиму. Я рад, что он достиг высоких результатов и всячески готов его поддержать, – прокомментировал Михаил.

Томичей приглашают поддержать Виталия на Лебяжьем озере.