Под Томском перевернулся грузовик, пострадал водитель

ДТП произошло сегодня, 10 августа. Фото: из открытых источников

10 августа, утром, в Томске под томском опрокинулся грузовой автомобиль. Водитель доставлен в больницу, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Томской области.

ДТП произошло около 9 часов 30 минут на улице Басандайская, 13. По предварительной информации, 45-летний мужчина-водитель не справился с управлением автомобиля УРАЛ-636. Для осмотра он доставлен в медицинское учреждение.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются обстоятельства ДТП.