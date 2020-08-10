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Суд обязал мэрию Томска обеспечить чистой питьевой водой жителей Эушты

Валерия ЗолотухинаВалерия ЗолотухинаВалерияЗолотухина
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Суд обязал администрацию Томска обеспечить сельчан из Эушты питьевой водой надлежащего качества.

Суд обязал администрацию Томска обеспечить сельчан из Эушты питьевой водой надлежащего качества.

Фото: Из открытых источников

- Советский районный суд Томска обязал мэрию за месяц обеспечить жителей деревни Эушта чистой питьевой водой. Прокуратура совместно с Роспотребнадзором проверили там качество питьевой воды, лабораторные исследования показали, что она не соответствует санитарным требованиям. Специалисты не смогли определить организацию, которая ответственна за эксплуатацию водоснабжения в деревне, - сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области. - Надлежащее содержание данных объектов не обеспечено, контроль за качеством питьевой воды должным образом не осуществляется.

В ведомстве уточнили, что в суд был направлен административный иск. Он был удовлетворен. Теперь городская администрация обязана за месяц обеспечить жителей деревни чистой питьевой водой, которая соответствует санитарным требованиям. В течение пяти месяцев мэрия должна передать права на объекты водоснабжения по концессионному соглашению