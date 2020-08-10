Авиарейс «Томск-Барнаул-Белокуриха» выполняется с сегодняшнего дня

На курорт в Белокуриху самолетом можно добраться за 2,5 часа. Фото: Из открытых источников

- Перелет реализует авиакомпания «Сибирская Легкая Авиация» (или «СиЛА»). С 10 августа все желающие могут воспользоваться актуальным стыковочным рейсом маршрута «Томск – Барнаул – Белокуриха», - сообщили сотрудники авиакомпании. - Рейсы будут выполняться три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу. Выглядит график полетов так: из Томска в Барнаул самолет вылетает в 11:10, прибытие - в 13:00, далее Барнаул – Белокуриха в 13:30. Обратно: Белокуриха – Барнаул в 14:55, время прибытия 15:40, из Барнаула в Томск в 16:10. Стоимость билета в одну сторону составит от 4200 рублей.