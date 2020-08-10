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В томской Кисловке полиция вынесла из огня 2 местных жителей

Люди живы, их здоровью ничто не угрожает
Валерия ЗолотухинаВалерия ЗолотухинаВалерияЗолотухина
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Полицейский Андрей Альтергот (на снимке) спас двоих жителей горящего дома от верной гибели. Фото Томского областного УМВД РФ.

Полицейский Андрей Альтергот (на снимке) спас двоих жителей горящего дома от верной гибели. Фото Томского областного УМВД РФ.

- Сотрудники патрульно-постовой службы полиции, сержанты Михаил Наконечный и Андрей Альтергот, спасли 2 граждан из горящего дома. Пожар произошел в Кисловке, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД. - Двухэтажный деревянный дом загорелся ночью. Полицейские прибыли на место происшествия через несколько минут. В доме находились двое жителей. Вход через дверь был заблокирован огнем, поэтому Михаил Наконечный с помощью подручных средств разбил окно на первом этаже и через него проник в помещение. Несмотря на то, что руки оказались порезаны стеклом, он сквозь черный дым продвигался вперед, пока не нашел людей, которые были без сознания, донес мужчину и женщину до окна, где передал их своему напарнику.

В ведомстве уточнили, что позднее Андрей Альтергот оказал пострадавшим доврачебную помощь. Жители горевшего дома были спасены, сейчас их здоровью ничто не угрожает

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