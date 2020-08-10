В томской Кисловке полиция вынесла из огня 2 местных жителей

Полицейский Андрей Альтергот (на снимке) спас двоих жителей горящего дома от верной гибели. Фото Томского областного УМВД РФ.

- Сотрудники патрульно-постовой службы полиции, сержанты Михаил Наконечный и Андрей Альтергот, спасли 2 граждан из горящего дома. Пожар произошел в Кисловке, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД. - Двухэтажный деревянный дом загорелся ночью. Полицейские прибыли на место происшествия через несколько минут. В доме находились двое жителей. Вход через дверь был заблокирован огнем, поэтому Михаил Наконечный с помощью подручных средств разбил окно на первом этаже и через него проник в помещение. Несмотря на то, что руки оказались порезаны стеклом, он сквозь черный дым продвигался вперед, пока не нашел людей, которые были без сознания, донес мужчину и женщину до окна, где передал их своему напарнику.

В ведомстве уточнили, что позднее Андрей Альтергот оказал пострадавшим доврачебную помощь. Жители горевшего дома были спасены, сейчас их здоровью ничто не угрожает