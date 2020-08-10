10 августа света не будет на 22 улицах Томска

Несколько часов томичи домов под плановым отключением проведут без электроэнергии. Фото: Из открытых источников

- Сегодня, 10 августа, будут отключены от подачи электроэнергии дома на ряде улиц Томска, - сообщили на предприятии «Горсети». – Так, с 9 до 17 часов обесточены дома по улицам Каховской, 67-79, 68-70, 74-82, 83-89; Крымской, 43, 66-68, 72-86, 77-87; Мокрушина, 20/4; в пос. Угольном, 13/1, 13/1 стр.1, 13/2, 20; в пос. Родник по пер. Бодрящему, 1-5, 9-11; Водному, 2-4, 10; ул. Глубинной, 1-7, 1-а, 2-8, 15-19; в пер. Горный, 2-8, 3-7; Жемчужный, 3-5; Кедровка, 1, 2, 5, 6; Минеральный, 4-8; на ул. Приятной, 1, 2-10, 5-7, 11; Родниковой, 41-45, 54, 58-66; в Чистом проезде, 1, 2 - 4.

В «Горсетях» добавили, что с 9 до 18 часов света не будет в домах по пер. Ботаническому, 3-7, 5а, 10; ул. Б. Хмельницкого, 39-43, 39/1, 39/2. С 9 до 16 часов электроэнергия отсутствует на ул. Говорова, 8-10, 8/1, 8/3; К. Ильмера, 2, до 11 часов – на Иркутском тракте, 81/1. С 11 до 13 часов специалисты отключат дом на ул. С. Лазо, 20; с 13 до 16 часов – дом на пр. Комсомольском 66; с 14 до 17 часов – на ул. Иртышской, 23.