Томские Черемошники сегодня останутся без холодной воды

Холодной водой жители Черемошников смогут пользоваться только через 14 часов. Фото: Из открытых источников

- В связи с аварийными работами на водопроводных сетях микрорайона Черемошники, холодное водоснабжение будет ограничено 10 августа с 9 до 23 часов по ряду адресов, - сообщила пресс-служба «Томскводоканала». – Это касается улиц 5 Армии, 36, 38, 40, 42; Блок-Пост, 24, 39; Ижевской, 13, 17, 19, 25, 27, 29, 29 к.1, 38, 41; Кемеровской, 10, 11, 12, 14, 3а, 5, 6, 7, 8, 9; Польской, 10, 12, 16, 16а, 4; Профсоюзной, 16, 16/1, 20, 20а, 206, 22, 236, 24, 25, 25/1, 25/2, 28, 33, 35, 35а, 37, 44; Чепалова, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 24 стр. 1, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 36, 40, 42, 44, 44, 5, 9, а также домов по пер. Керепетскому, 10, 11, 13, 14, 16, 16а, 17, 19, 1а, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 4, 41, 6, 7, 8, 9; Китайскому, 1, 3, 4, 6; Корейскому, 20, 22, 24, 29, 31, 33, 35, 41; Перевалочному, 42, 44; Стрелочному, 9 ст.1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 8.

«Томскводоканал» приносит жителям свои извинения.