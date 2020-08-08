На территории Томской области введен особый противопожарный режим: горят более 600 гектаров леса

Штраф за нарушение правил в этот период для граждан установлены от 4 до 5 тыс. рублей Фото: из открытых источников

7 августа в Томской области в связи с увеличением числа возгораний и повышением класса пожарной опасности был введен особый противопожарный режим, сообщила пресс-служба администрации региона.

Ранее в Александровском и Каргасокском районах области был введен режим ЧС. На их территории действуют два крупных лесных пожара — площадью 210 и 380 гектаров соответственно.

Сейчас в Каргасокском районе принимают участие 27 авиапожарных федерального резерва парашютно-десантной службы, туда прибыло подкрепление из Шушинского авиаотделения ФБУ «Авиалесоохрана». Из регионального управления МЧС работает аэромобильная группировка из 60 человек.

Всего в настоящее время в регионе действуют пять лесных пожаров на общей площади 624,4 га. В их тушении задействованы более 70 сотрудников авиабазы и наземных лесопожарных подразделений департамента лесного хозяйства Томской области.

Напомним, во время действия особого противопожарного режима на территории региона запрещается разводить костры, проводить пожароопасные работы в лесных массивах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам, жечь сухую траву и т. п. Нарушения фиксирует система спутникового мониторинга Рослесхоза.

Штраф за нарушение правил в этот период для граждан установлены от 4 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 25 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тыс. рублей.