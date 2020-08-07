«Агростартап»: больше 12 млн рублей получат томские фермеры на выращивание клубники и КРС

В Томской области фермеры получат господдержку по конкурсу на свои проекты Фото: из открытых источников

Гранты по программе «Агростартап» в этом году получат четыре проекта, представленные фермерами из Кожевниковского, Бакчарского и Томского районов, сообщает пресс-служба администрации области.

На их реализацию по программе господдержки будет направлено 12,4 млн рублей.

Так, гранты на выращивание садовой земляники получат два фермера из Томского района. Один из них – житель села Зоркальцево планирует построить летние теплицы площадью 1000 кв. метров, пленочные туннели (2000 кв. метров), закупить оборудование для полива, хранения ягоды и посевной материал.

Второй грантополучатель из Томского района – из поселка Зональная станция разработал проект, чтобы выращивать садовую землянику по уникальной технологии гидропонного метода с использованием искусственного освещения и микроклимата. Для этой технологии не имеет значения продолжительность светового дня и температура окружающей среды, а также не используется почва.

Грант на разведение крупного рогатого скота получит фермер из села Батурино Кожевниковского района. На средства господдержки он планирует приобрести 30 телок породы герефорд, быка-производителя, а также построить небольшую ферму и закупить сельхозтехнику.

На производство чая и чайной продукции направит предоставленный грант еще один победитель программы – фермер из села Поротниково Бакчарского района. Деньги пойдут на покупку саженцев жимолости, малины, черной и красной смородины (всего 11,4 тысячи штук) и закладку ягодной плантации.

Кроме того, фермер планирует приобрести одну тонну семян Иван-чая, листья которого станут основным ингредиентом нового экологически чистого продукта. На средства гранта будут закуплена сельхозтехника и оборудование для сбора, обработки и хранения продукции.

Бизнес-планы всех конкурсантов-победителей предусматривают создание новых рабочих мест в районах Томской области.

Всего на реализацию программы «Агростартап», стартовавшей в 2019 году, до 2024 года в Томскую область из федерального бюджета планируется направить 233,34 млн рублей.