В Северске выявлены 270 случаев заражения коронавирусом

Число заболевших коронавирусом северчан продолжает расти. Фото: из открытых источников

По состоянию на 6 августа на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 270 подтвержденных случаев COVID-19. В инфекционном отделении местной клинической больницы находятся шесть пациентов, ещё четверо проходят лечение в ЛПУ города Томска, - сообщает пресс-служба Межрегионального управления N 81 ФМБА России.

- Из числа ранее заболевших 221 человек выздоровел. Под медицинским наблюдением находятся 99 человек, из них: один - вернувшийся на территорию ЗАТО Северск из регионов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и 98 - контактировавших с заболевшими. Снято с медицинского наблюдения 1899 человек - также говорится в сообщении. Напомним, по данным на 4 августа в закрытом городе насчитывалось 258 заболевших, 12 из них находились в стационарах.

- Медицинские организации, расположенные на территории ЗАТО Северск полностью обеспечены врачебными кадрами, средним и младшим персоналом, всеми необходимыми лекарственными препаратами, оборудованием и средствами защиты, - отмечается в релизе ведомства.