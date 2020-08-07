Из Томска на север региона экстренно направлены пожарные для борьбы с лесным огнем

На севере региона полыхают десятки гектаров тайги. Фото: из открытых источников

Вчера ночью аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Томской области отправилась в Каргасокский район для оказания помощи лесопожарным формированиям в ликвидации природных пожаров. В состав перебрасываемой группировки вошли 60 человек на 7 единицах техники со всем необходимым оборудованием и снаряжением.

-Привлеченный личный состав имеет большой опыт в ликвидации природных пожаров как на территории Томской области, так и в других регионах страны. Как только пожарные прибудут в Каргасокский район, они будут переброшены к очагам природных пожаров для их ликвидации, - отметил начальник Главного управления МЧС России по Томской области Олег Еременко.

Напомним, по состоянию на утро 7 августа в Томской области действуют шесть природных пожаров: по два пожара в Верхнекетском и Каргасокском районах, по одному очагу – в Александровском и Колпашевском районах. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 600 гектаров. В настоящее время тушением пожаров занимаются сотрудники авиабазы, специалисты наземных лесопожарных служб департамента лесного хозяйства. Два очага – в Верхнекетском и Каргасокском районах уже локализованы.

Ранее сообщалось, что 6 августа в Александровском и Каргасокском районах введен режим ЧС из-за ухудшения лесопожарной обстановки.

Всего с начала 2020 года на территории Томской области произошло 142 пожара, огнём пройдено 3132 га леса.