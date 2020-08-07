Изменение движения общественного транспорта в Томске 7 августа 2020: с пятницы до воскресенья по пр-ту Комсомольскому не будут ходить троллейбусы

Троллейбус номер 5 в ближайшие выходные ходить не будет. Фото: из открытых источников

Начиная с вечера пятницы, 7 августа и до полуночи 9 августа, общественный транспорт будет курсировать в Томске по измененной схеме. Коррективы коснутся маршрутов, проходящих по проспекту Комсомольскому. В указанный период времени на участке проспекта, от ул. Герцена до пр-та Фрунзе, «ТомскРТС» будет производить работы по замене наземного перехода тепловой сети. В связи с этим участок будет полностью закрыт для движения транспортных средств, напоминает пресс-служба мэрии.

- В связи с выполнением ремонтных работ с 21 часов пятницы, 7 августа, и до 24 часов, воскресенья, 9 августа, будет приостановлено движение троллейбуса №5, а «семерки» и «восьмерки» будут следовать по скорректированной схеме. Троллейбус 8-го направления будет работать следующим образом: пл. Южная – пр. Кирова - пр. Ленина – пл. Ленина - ул. Дальне-Ключевская – пр. Мира (ост. «мкр. Радужный») – и в обратном направлении к пл. Южной. Троллейбус № 7 будет следовать по схеме: ул. Высоцкого (Приборный завод) – ул. Иркутский тракт – ул. Пушкина – пл. Соляная – ул. Кузнечный взвоз - пер. 1905 года – пр. Ленина - пл. Ленина – пр. Кирова - пл. Кирова – пл. Привокзальная (Томск - I), - говорится в сообщении.

Также в ближайшие выходные изменятся пути следования маршрутных автобусов №№23, 26, 29, 36, 401/27 и 510.

Они будут следовать по схеме:

от пл. Кирова к пр. Фрунзе: пр. Комсомольский – ул. Герцена – ул. Новгородская – пр. Фрунзе - пр. Комсомольский – далее по маршруту

от пр. Фрунзе к пл. Кирова: пр. Комсомольский – пр. Фрунзе – ул. Новгородская – ул. Герцена – пр. Комсомольский – далее по маршруту.

Администрация областного центра и коммунальные службы просят томских автолюбителей заранее предусмотреть пути объезда участка, закрытого для движения.