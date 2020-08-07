С 11 августа возобновятся все авиарейсы между Томском и севером области

Выполнять перевозки будет авиакомпания СиЛА. Фото: из открытых источников

С 11 августа в Томской области возобновляются регулярные авиарейсы из Томска в Каргасок, Новый Васюган и город Кедровый. Решение об этом принял губернатор Сергей Жвачкин, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона. Напомним, в начале апреля региональные власти временно приостановили перелеты по данным маршрутам из-за пандемии коронавируса и резкого падения пассажиропотока в связи с введением режима самоизоляции.

- Авиарейс Томск – Каргасок – Новый Васюган будет осуществляться по вторникам и четвергам: вылет из Томска в 11.40, из Каргаска в 13.10. Из Томска в Кедровый самолеты будут вылетать по вторникам и четвергам в 8 часов, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что данные авиарейсы по распоряжению главы региона будут субсидироваться из областного бюджета, поэтому цены на билеты доступны для жителей отдаленных населенных пунктов.

Выполнять воздушные перевозки в Каргасок, Новый Васюган и Кедровый вбудет авиакомпания «СиЛА» на 15-17-местных самолетах Ан-28. Полное расписание рейсов размещено на официальном сайте аэропорта «Томск».