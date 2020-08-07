На 6 тыс. бюджетных мест в томсикх ССУЗах претендуют почти втрое больше абитуриентов

На одно место в ссузах Томской области претендует 2,8 человек, в некоторые техникумы и колледжи - от 4 до 7 абитуриентов. Фото: Из открытых источников

- До 25 августа в колледжах и техникумах Томской области продолжается приемная кампания. Сегодня на 6123 бюджетных места в учреждениях системы профессионального образования подано 15960 заявлений от абитуриентов. Конкурс на одно бюджетное место составляет 2,8 человека, - сообщают в пресс-службе обладминистрации. - Больше всех подано заявлений в Томский техникум информационных технологий, педагогический колледж, политехнический техникум, механико-технологический техникум и Томский базовый медицинский колледж. Конкурс на бюджетное место в этих учреждениях варьируется от 4 до 7 человек.

По словам начальника департамента профессионального образования Томской области Юрия Калинюка, учреждения профессионального образования готовят специалистов для всех отраслей томской экономики. Подготовка ведется на оборудовании, которое отвечает самым современным и международным стандартам. Студенты имеют возможность получить широкий набор компетенций, а значит, в дальнейшем найти достойную работу на рынке труда.

- Обучение по программам среднего профессионального образования в наступающем учебном году будут вести 25 областных колледжей и техникумов, девять филиалов и четыре структурных подразделения вузов. Подать документы можно до 25 августа, - уточнил руководитель департамента.