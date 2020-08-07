«Посмотри, проверь, переходи»: юным томичам напомнили Правила дорожного движения

Короткие граффити появились в Томске на наиболее оживленных автомагистралях, а также рядом с образовательными учреждениями. Фото пресс-службы Томского регионального ОНФ.

- Вместе с инспекторами ГИБДД участники трехдневной акции (она проходит в Томской области с 5 по 8 августа) нарисовали на асфальте дорожные граффити, напоминающие о Правилах дорожного движения (ПДД). Они появились у пешеходных переходов, школ, детских садов и других образовательных учреждений. «Возьмите ребенка за руку», «Прочтешь смс на другой стороне», «Отложи телефон», «Посмотри, проверь, переходи», - рассказали в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта. - Предупреждающие надписи нанесены термостойкими красками на наиболее оживленных и опасных участках дорог Томска, а также рядом со школами. Также сотрудники ГИБДД провели профилактические беседы с пешеходами, детьми и подростками и подарили им светоотражающие значки.

Добавим, что в Томской области к акции присоединились представители регионального аппарата уполномоченного по правам ребенка. Мероприятие стало продолжением всероссийской акции «Безопасность детства» по профилактике детского травматизма и чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних.