Дым в лесу: в Томской области ликвидируют очаги природных возгораний

В Томске, Северске и 9 районах Томской области сейчас действует особый противопожарный режим. Фото: Из открытых источников

- В регионе было обнаружено 7 природных пожаров, три из которых произошли из-за сухих гроз. Три возгорания действуют в Верхнекетском районе, два в Каргасокском, по одному очагу зафиксировано в Александровском и Колпашевском районах. Площадь пожаров в Каргасокском и Александровском районах составляет 290 и 230 га лесных массивов, – сообщили в пресс-службе обладминистрации.

Специалисты уточняют, что в тушении очагов возгорания принимают участие сотрудники авиабазы и специалисты наземных лесопожарных служб областного департамента лесного хозяйства. Два очага (оба в Верхнекетском районе) уже локализованы. Пожары из-за гроз возникли в удаленных труднодоступных местах, где может работать только авиация. Угрозы населенным пунктам они не представляют, расстояние до ближайших поселков – десятки километров. Всего с начала 2020 года на территории Томской области произошло 142 пожара, сгорело 3132 гектара леса.

Напомним, что региональное МЧС распространило оперативное предупреждение в связи с ожидаемой по области жарой до +30 с 6 по 12 августа, что может способствовать роста числа природных пожаров, тем более если погода будет ветреной.