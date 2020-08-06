В Томске суд вынес обвинительный приговор мужчине за незаконное хранении оружия и взрывчатки

Коллекцию оружия собирать можно, но делать это надо законным путем Фото: из открытых источников

Отделом дознания ОМВД России по Советскому району города Томска окончено расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 222, части 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, информирует пресс-служба регионального управления полиции.

В ходе дознания установлено, что житель областного центра незаконного хранил в квартире жилого дома огнестрельное оружие, его основные части, боеприпасы и взрывчатые вещества. В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Томской области у мужчины были изъяты: обрез гладкоствольного охотничьего оружия 16-го калибра и его основные части, восьмикаморный револьвер, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года (условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев) с назначением штрафа в размере 15 000 рублей.