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В Томске суд вынес обвинительный приговор мужчине за незаконное хранении оружия и взрывчатки

Житель областного центра за свою опасную коллекцию отделался условным приговором
Игорь ТюринИгорь ТюринИгорьТюрин
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Коллекцию оружия собирать можно, но делать это надо законным путем

Коллекцию оружия собирать можно, но делать это надо законным путем

Фото: из открытых источников

Отделом дознания ОМВД России по Советскому району города Томска окончено расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 222, части 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, информирует пресс-служба регионального управления полиции.

В ходе дознания установлено, что житель областного центра незаконного хранил в квартире жилого дома огнестрельное оружие, его основные части, боеприпасы и взрывчатые вещества. В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Томской области у мужчины были изъяты: обрез гладкоствольного охотничьего оружия 16-го калибра и его основные части, восьмикаморный револьвер, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года (условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев) с назначением штрафа в размере 15 000 рублей.

Криминал