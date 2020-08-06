Метеопрогноз: в Томской области установится тропическая жара почти до середины августа

Томская область изнывает от жары даже в августе Фото: из открытых источников

По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в период с 6 по 12 августа по области местами ожидается аномально жаркая погода с максимальной температурой воздуха +30 °С и выше.

Главное управление МЧС России по Томской области призывает жителей региона соблюдать меры личной безопасности.

Специалисты ведомства просят население в этот период времени соблюдать меры личной безопасности. «В жаркую погоду следует избегать продолжительного воздействия прямых солнечных лучей и длительного пребывания на улице. Необходимо надевать головной убор, соблюдать питьевой режим», – говорится в сообщении.

В жаркую погоду большинство людей проводят отдых вблизи водоемов. МЧС рекомендует: не оставлять без присмотра детей; не подпускать людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, к воде; не купаться в водоемах, где не просматривается дно, при сильном течении и в запрещенных местах (об этом указывают информационные знаки на берегу); не заплывать далеко от берега и подплывать близко к идущим судам.

Также жаркая и ветреная погода способствует возникновению природных пожаров, отмечают специалисты МЧС. Крайне опасно разводить костры на территории дачных участков, частного жилого сектора, в лесу, местах отдыха, сжигать мусор, проводить иные огневые работы.

Стоит отметить, что в этом году в Томской области жара началась в апреле.