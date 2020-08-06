Томский губернатор: новый спорткомплекс в Колпашеве будет сдан в октябре 2021 года

Губернатор подчеркнул: новый спортивный центр должен быть доступен для всех желающих. Фото: из открытых источников

Сегодня, 6 августа, в ходе рабочей поездки в Колпашевский район губернатор Томской области Сергей Жвачкин побывал на строительной площадке будущего физкультурно-оздоровительного комплекса.

Новый спортивный объект общей площадью почти в 3 000 квадратных метров возводится в райцентре на улице Ленина в рамках национального проекта «Демография». Бюджетам всех уровней он обойдется в 125 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Изюминкой» нового спорткомплекса станет универсальный спортивный зал, который будут использовать не только воспитанники ДЮСШ им. Оксаны Рахматулиной, но и все колпашевские физкультурники.

На первом этаже центра расположатся спортивный зал, душевые, раздевалки и тренерские, подсобные помещения, а также сборно-разборная зрительская трибуна с местами для людей с ОВЗ. На втором этаже разместятся зал ритмической гимнастики, радиорубка и балкон для зрителей.

Проект спорткомплекса в 2017 году выполнил ТГАСУ, подрядчиком строительства в результате конкурса стала компания «Спектр» (Новосибирск). Пока строители успели только демонтировать старые строения возле стадиона, вырыть котлован, а также завезти металлоконструкции.

Губернатор отвел строителям 13 месяцев на окончание всех работ, включая парковку и благоустройство: «Пока стоит погода, завершайте нулевой цикл и приступайте к основному, – сказал Сергей Жвачкин. – Через год, в октябре, будем принимать объект вместе с Оксаной Рахматулиной. Никаких отговорок по срокам не приму, спрос к качеству будет самый строгий».

В завершение глава региона подчеркнул: «Центр должен быть доступен для всех желающих, от мала до велика. Будем проводить здесь и региональные соревнования по баскетболу, волейболу, гандболу. Надо уже возвращать нашему Колпашеву славу спортивного города».

Напомним, О.Е. Рахматулина – российская баскетболистка, член олимпийской сборной 2004 и 2008 годов, заслуженный мастер спорта. После чемпионата мира 2006 года стала помогать детско-юношеской спортшколе в Колпашеве, а вскоре ДЮСШ стала носить ее имя.