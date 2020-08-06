За минувшие сутки еще 63 томича выздоровели от коронавируса

Выздоровевших от коронавируса томичей уже больше 3 тысяч. Фото: из открытых источников

Сегодня, 6 августа, контрольные ПЦР- тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление от коронавируса 63 жителей Томской области. Общее количество выздоровевших в регионе с начала пандемии составляет 3032 человека, сообщил в четверг в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

Ранее сообщалось, что 6 августа в Томской области было выявлено 60 новых случая заражения COVID-19. Число жертв пандемии возросло до 42 человек.

-Из вновь заболевших у 27 инфекция протекает бессимптомно, у 28 имеются признаки ОРВИ, у пяти диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении регионального оперштаба. В обсерваторах под Томском находятся 50 человек.

По его данным, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, на 6 августа свободны 67,9% мест, охват населения тестированием составляет 317,3 на 100 тысяч населения.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Томской области по сравнению со вчерашним днем немного подрос и составляет 0,95 ( вчера он был равен 0,87).

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 августа включительно.