Еще два жителя Томской области скончались от COVID-19

Еще двое наших земляков стали жертвами нового коронавируса. Фото: из открытых источников

Сегодня,6 августа, стало известно о смерти от COVID-19 еще двоих жителей Томской области. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф

- Томская область...умерли.. 42( + 2 за последние сутки),- говорится в сообщении. Напомним, по данным на 5 августа в нашем регионе было зафиксировано 40 смертей от коронавируса.

- В анамнезе обоих умерших полиорганная недостаточность, один входил в группу риска по возрасту, второй в результате приобретенных хронических заболеваний имел тяжелую почечную патологию. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком, - уточнили в региональном оперштабе.

Ранее сообщалось, что 6 августа в Томской области выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 4 471 человек.