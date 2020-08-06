Коронавирус в Томске : + 60 новых случаев заражения

Число заболевших коронавирусом томичей продолжает расти. Фото: из открытых источников

Сегодня, 6 августа, в Томской области выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 4 471 подтвержденный случай.

За последние сутки в стране выявлено 5267 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 116 пациентов скончались, 7331 выздоровел.

Всего с начала пандемии в России заболели 874 891 человек, 14 606 скончались, 871 894 выздоровели.