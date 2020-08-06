Без костров и палаток: фестиваль авторской песни «Томский перекрёсток» впервые пройдет онлайн

фото: сайт ДК"Томский перекресток" Фото: из открытых источников

15 августа в 16 часов откроется XVIII Региональный фестиваль авторской песни «Томский перекрёсток». Из –за эпидемии коронавируса впервые за 18 лет мероприятие пройдет в онлайн формате.

Напомним, фестиваль «Томский перекрёсток» - одно из главных ежегодных культурных событий города Томска и крупнейший фестиваль авторской песни в Сибирском регионе. Каждый август на него приезжали десятки бардов со всех уголков страны, увидеть их выступления собирались сотни зрителей из числа томичей и жителей соседних регионов. Местом проведения фестиваля последние несколько лет является берег реки Томи.

- В этом году побывать на «Томском перекрестке» можно на канале Youtube и в группе фестиваля ВКонтакте и на портале «Культура.РФ». В течение многочасовой трансляции зрители смогут увидеть и услышать исполнителей из разных городов России, а также других стран, - сообщила в четверг пресс-служба мэрии.

В онлайн-трансляции примут участие большинство знаковых авторов-исполнителей города Томска: Игорь Иванченко, Светлана Пантелеева, Ирина Абушаева, Марина Томилова, Лариса Бауфал, Алексей Пономаренко, Владимир Трубин, Сергей Гуреев, Игорь Иванов, Константин Мыльцев, Альбина и Виктор Павлюк, Владимир Барсуков, Ансамбль «ВКПБ+», Александр Пыжьянов, Юрий Миргородский и др.

Организатором фестиваля выступает МАУ «Дом культуры «Томский перекрёсток» при поддержке Управления культуры администрации Города Томска.

Более подробно узнать о программе фестиваля можно по ссылке .