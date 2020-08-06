Пьяная «русалка»: на севере Томской области 25-летняя женщина прыгнула с парома в Обь (видео)

ЧП произошло на паромной переправе через Обь. Фото: из открытых источников

В Колпашевском районе Томской области при переправе на пароме через реку Обь нетрезвая женщина прыгнула за борт. Капитан судна экстренно замедлил ход и скинул спасательный жилет, однако течение моментально отнесло «прыгунью» от парома дальше по реке. Информация о ЧП была незамедлительно передана в экстренные службы. К спасению женщины приступили инспекторы речной судоходной инспекции на катере. На сигнал выехали и представители линейного пункта транспортной полиции.

- Прибыв к месту происшествия полицейские обнаружили купавшуюся в реке в нетрезвом состоянии женщину, которую пытались вытащить из воды инспекторы речной судоходной инспекции. Правонарушительница от предложенной помощи отказывалась, при этом вела себя неадекватно, нецензурно выражалась и отказывалась выходить на берег. После того, как женщина оказалась в безопасности на суше, она продолжила нецензурно выражаться и вести себя агрессивно. В соответствии с законом «О полиции» полицейские вынужденно применили к женщине специальные средства. Медицинское освидетельствование установило легкую степень алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба УТ МВД по СФО

За нарушение общественного порядка в отношении 25-летней купальщицы составлено 2 протокола об административных правонарушениях по статьям КоАП «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Мелкое хулиганство». По ним было вынесено наказание в виде штрафа в 2050 рублей. Также собранные материалы направлены в администрацию Колпашевского района для составления административного протокола, предусмотренного статьей 3.14 Кодекса Томской области об административных правонарушениях (Купание в запрещенных местах).

Сотрудники транспортной полиции напоминают, что большинство трагедий на воде происходят во время заплыва в нетрезвом состоянии, так как человек очень легко теряет над собой контроль и плохо ориентируется.