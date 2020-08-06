Перевертыши: Lada, КамАЗ и мопед опрокинулись на дорогах Томской области за минувшие сутки

фото: УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

Сегодня утром, около 9 часов 38 минут, на 27-ом километре автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево, водитель Lada Largus, двигаясь со стороны города Томска в сторону г. Колпашево не справился с управлением, совершил съезд в кювет и опрокинулся. - В результате ДТП пассажир легкового автомобиля доставлен в медицинское учреждение, - сообщила в четверг пресс-служба УМВД по Томской области. Отмечается, что в настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия. Просьба обращаться в дежурную часть ГИБДД по телефону 8 (3822) 664-422 или в дежурную часть ОМВД России по Томскому району 8 (3822)499-025, 8 (3822) 64-34-61.

фото:УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

Также 5 августа не сумел справиться с управлением мопеда Lifan 46-летний житель Колпашево. Он выбрал небезопасную скорость движения, в результате чего произошло опрокидывание двуколесного «железного коня». С травмами мужчина был доставлен в больницу.