В Томске началась ежегодная проверка воздуха на детских площадках и местах отдыха

Проверку уже прошел микрорайон Радонежский. Фото: из открытых источников

Аккредитованная химико-аналитическая лаборатория «Облкомприроды» проведет исследования на 30 объектах в разных районах Томска — на детских площадках, в рекреационных зонах и местах массового отдыха томичей. Мониторинг впервые охватит все новые жилые микрорайоны и закончится к концу августа, сообщила пресс-служба администрации региона.

Так, специалисты замерят содержание в атмосферном воздухе таких вредных компонентов и химикатов как фенол, формальдегид, бензапирен, взвешенные частицы, пыль, оксид углерода и диоксид азота. На перекрестках автодорог к этому перечню добавят металлы, хлористый водород, содержащиеся в выхлопных газах транспорта.

Как отмечается в сообщении, наличие в воздухе мелкодисперсных взвешенных частиц 2,5-pm и 10-pm оценят на новых газоанализаторах. Это аэрозольная тонкодисперсная пыль, легко проникающая сквозь биологические барьеры и вредная для здоровья.

Добавим, что в Томске проверку уже прошел микрорайон Радонежский, где лаборатория провела замеры на двух детских площадках. Большинство показателей чистоты воздуха отвечают нормам, однако на площадке по ул. Береговой, 13 экологи зафиксировали превышение концентрации мелкодисперсных частиц 2,5-pm (пыль). Вероятной причиной пылевого загрязнения посчитали находящуюся в непосредственной близости стройку.