Автопарк томских медучреждений пополнят 16 новых машин «Лада»

Всего до конца года медучреждения региона ожидают 23 новых автомобиля. Фото: из открытых источников

В медучреждения Томской области поступят 16 новых автомобилей. Девять машин — восемь автомобилей «Лада Гранта» и один «Лада Ларгус» — уже поступили в их распоряжение, сообщила пресс-служба обладминистрации.

Еще семь машин в ближайшее время получат больницы Александровского, Стрежевого, а также Колпашевского, Кривошеинского, Молчановского районов, Томская и Светленская райбольницы.

— Автомобили предназначены для амбулаторного звена: они будут использоваться для выезда врачей к пациентам на дом и для доставки анализов. Нагрузка на врачей заметно увеличилась. Пациентам рекомендовано не посещать поликлиники, а при необходимости вызывать врача на дом, поэтому появление новых автомобилей особенно актуально для медиков, — рассказал первый заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Вадим Бойков.

Отмечается, что в число томских больниц, уже обновивших свой автопарк в общей сложности на девять единиц, входят больница № 2, горбольница №3, детский центр восстановительного лечения, поликлиники №1 и №4, детская больница №1, детская городская больница №2, родильный дом №1 и бюро судебно-медицинской экспертизы.

Добавим, что всего до конца 2020 года автопарк медучреждений региона пополнят 23 новых автомобиля, на приобретение которых из областного бюджета выделено более 14 млн рублей.