В гору - пешком: в Шерегеше приставы арестовали канатные дороги, принадлежащие томичам

У них еще остается возможность оплатить налоги. Фото: из открытых источников

Кузбасские приставы арестовали в Шерегеше, одном из самых популярных сибирских горнолыжных курортов, две подвижные канатные дороги, подъемник и нежилое помещение гостиницы. Их владельцы, зарегистрированные в Томске и занимающиеся туристическим бизнесом, задолжали в бюджеты всех уровней около 900 и 300 тысяч рублей, сообщила пресс-служба управления ФССП по Томской области.

Так, две задолжавшие туристические организации были зарегистрированы в Томске. Денежных средств на их счетах не оказалось, поэтому взыскать долг стало возможным через имущество. Томские приставы направили поручение в Таштагол о наложении ареста без права пользования на канатные дороги и недвижимость - нежилое помещение гостиничного комплекса.

Для оценки начальной продажной цены на торгах Росимущества будет привлечен специалист.

Добавим, что вплоть до реализации дорог и помещения у организаций остается возможность оплатить налоги, а также денежное взыскание за неоплату долга в добровольный срок.