Учебный год в Томске 2020-2021: как будут проходить занятия

Школьники и студенты приступят к занятиям в сентябре в очном формате. Фото: из открытых источников

По поручению губернатора Сергея Жвачкина для детских садов, учреждений дополнительного образования, школ, техникумов, колледжей и вузов были разработаны новые требования по организации учебного процесса, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Так, с сентября на входе в образовательные учреждения будут разводить потоки обучающихся и измерять температуру. Студенты всех вузов и работники образования обязаны носить маски. При этом педагоги, сохраняющие социальную дистанцию при проведении лекций, маски могут не надевать.

На входе в учреждение, а также в санитарных комнатах, помещениях приема пищи предусмотрена обязательная обработка рук мылом или антисептиком. Все помещения должны ежедневно обрабатываться дезинфицирующими средствами, включая контактные поверхности. Коридоры, учебные аудитории, классы в течение дня будут многократно проветриваться. При транспортировке детей школьными автобусами обязательна дезинфекция салона, использование масок и перчаток пассажирами и водителем.

Отмечается, что в школах разрабатывается гибкий график занятий: часть предметов будет проводиться дистанционно. Среди них музыка, изобразительное искусство, основы этики. Физкультура по возможности останется на свежем воздухе. Также за каждым классом закрепят отдельный кабинет для проведения в нем основных уроков, кроме ряда предметов, таких, как физика, химия, информатика, технологии. Учебники выдадут в августе, до начала занятий.

Заселение студентов в общежития начнется во второй половине августа. Для приезжих из других регионов и стран предусмотрена двухнедельная изоляция в обсерваторах общежитий. В этот период им будет предоставлена техническая возможность для дистанционного обучения.

Добавим, что в каждом образовательном учреждении закреплены ответственные за организацию и контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима.