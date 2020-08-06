Погода в Томске на 6 августа 2020 года: горожан ожидает жара без осадков

Жара в Томске стоит уже несколько дней. Фото: из открытых источников

Погода в Томске на 6 августа 2020 года порадует жителей города: сохраняется ясная погода без осадков, ветер ожидается слабый северный. Температура поднимется до 28 градусов тепла.

Об этом журналистам рассказал отдел метеорологии томского гидрометцентра.

- В четверг днем, 6 августа, ожидается погода без осадков, ветер северный 2-7 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28 градусов, - сообщила начальник отдела Светлана Рюхтина.

Отмечается, что по Томской области в отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северный 2-7 метров в секунду, в том числе с усилением до 16 метров в секунду. Днем температура поднимется до 24-29 градусов тепла.