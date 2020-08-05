Губернатор выделил 11,5 млн рублей частным детским садам и ИП, работающим с томскими дошколятами

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:29:22+03:00

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин выделил 11,5 миллиона рублей из областного бюджета на поддержку индивидуальных предпринимателей и частных садов, оказывающих образовательные услуги дошкольникам, - сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

5,7 миллиона рублей глава региона выделил на поддержку частных детсадов – участников национального проекта «Демография», которые организуют работу с детьми до трех лет. Начиная с сентября, они смогут получить единовременную поддержку в размере 20 тысяч рублей в расчете на одного работника.

Впервые субсидию на образовательную деятельность наряду с частными садами смогут получать индивидуальные предприниматели, имеющие соответствующую лицензию. Выплаты им также начнутся с сентября, на эти цели выделено 5,8 миллиона рублей.

- В нашей области частные детские сады посещают три тысячи ребятишек. И поддержка негосударственного дошкольного сектора – это, в первую очередь, поддержка семей, помощь мамам и папам в воспитании детей, – убежден губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Ранее сообщалось, что с 17 августа, по решению главы региона, в штатном режиме заработают все детские сады.

ИСТОЧНИК KP.RU