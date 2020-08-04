Томские приставы арестовали свадебный лимузин возле городского Дворца бракосочетаний

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:25:12+03:00

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Томский предприниматель, получающий доход от сдачи в аренду своих автомобилей, задолжал налоговикам и поставщикам теплоэнергетических услуг в общей сложности свыше 200 тысяч рублей. Кроме того, он был обязан погасить 17 тыс. рублей исполнительского сбора за неисполнение судебных решений в добровольный срок.

Пытаясь взыскать задолженность, приставы наложили запрет на совершение регистрационных действий в ГИБДД на 7 легковых машин иностранного производства, принадлежащих неплательщику.

Вскоре состоялся арест одной из иномарок, которая попала в поле видимости программно-аппаратного комплекса «Дорожный пристав».

- Видеокамера «вычислила» автомобиль Mercedes-Benz S300 2005 г.в., когда тот ехал в составе свадебного кортежа во Дворец бракосочетаний города Томска. За рулем машины, арендованной для торжества, находился водитель, который ничего не знал о долгах владельца транспорта. Судебные приставы препроводили машину до Дворца бракосочетаний. Здесь же, в присутствии должника, был наложен арест на имущество, - говорится в сообщении пресс-службы УФССП по Томской области.

Предварительно Mercedes-Benz был оценен в сумму 600 тыс. рублей. Лимузин оставили гражданину на ответственное хранение, предупредив его об уголовной ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу арестованного имущества.

Если владелец не погасит долги полностью в течение срока, установленного судебным приставом, иномарку направят на оценку, а впоследствии – на реализацию.

Добавим, с начала года томские приставы арестовали 560 автомобилей неплательщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU