Нарушителям не скрыться: 30 новых патрульных автомобилей поступили в распоряжение томской ГИБДД

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:02:23+03:00

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В 2020 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Томская область получила на обновление автопарка регионального управления ГИБДД 30 патрульных автомобилей, сообщила во вторник пресс-служба областного «Белого дома».

Напомним, накануне Нового 2020 года губернатор Сергей Жвачкин и начальник управления МВД России по Томской области Демьян Лаптев вручили инспекторам ДПС ключи от 23-х новых патрульных автомобилей. Из них 14 машин «Scoda Octavia» теперь патрулируют улицы областного центре, девять внедорожников «УАЗ Патриот» используются в Асиновском, Верхнекетском, Каргасокском, Кожевниковском, Колпашевском, Кривошеинском, Молчановском, Парабельском районах и в Стрежевом.

Еще семь патрульных автомобилей Skoda Octavia пополнили автопарк управления ГИБДД России по Томской области в конце июля.

- Современные патрульные автомобили имеют мощные двигатели, обладают повышенными динамическими характеристиками и уже хорошо зарекомендовали себя в экстремальных погодных условиях. Они оснащены системами видеонаблюдения, цветографическими схемами, радиостанциями и световыми громкоговорящими установками, - отмечается в сообщении.

- Обеспечение безопасности участников дорожного движения — одна из главных задач национального дорожного проекта, и оснащение подразделений ГИБДД современными транспортными средствами поможет их сотрудникам эффективнее выполнять поставленные перед ними задачи, — убежден руководитель штаба по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Томской области, вице-губернатор Игорь Шатурный

фото:УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU