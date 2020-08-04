2020-08-04T08:36:10+03:00
Общество

Еще два томских выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ

Они сдавали географию и информатику в резервные дни
Алина Пермякова
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Всего в резервные дни сдавали ЕГЭ 196 выпускников региона.Всего в резервные дни сдавали ЕГЭ 196 выпускников региона.Фото: из открытых источников
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В резервные дни, 24 и 25 июля ,196 выпускников Томской области сдавали единый госэкзамен. Среди них максимальный результат получили два человека, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Так, выпускник лицея №8 Томска получил 100 баллов по географии, а учащийся школы «Перспектива» Томска - по информатике.

Напомним, что всего в резервные дни июля экзамены сдавали 196 человек. Высокие оценки (от 81 балла) за экзамены, сданные 24 и 25 июля, получили 26 человек (по географии — три, по информатике –— два, по русскому языку — три, по математике — два, по истории — три, по литературе — один, по английскому языку — 12).

Также стали известны результаты экзаменов по биологии и иностранному языку. Самым высоким баллом по английскому стал результат выпускника Лицея при ТГУ — 99 баллов, по биологии — 93 балла у выпускника Сибирского лицея Томска.

Отмечается, что высокий балл (от 81 и выше) набрали 29 выпускников по иностранному языку (26 — по английскому языку, два — по немецкому, один — по французскому) и 23 одиннадцатиклассника по биологии.

Добавим, что выпускники школ Томской области, не сдавшие по уважительной причине экзамены в июле, смогут сделать это в резервные дни, установленные единым расписанием, — 3, 5, 7 и 8 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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