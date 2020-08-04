Пандемия подрезала крылья: пассажиропоток томского аэропорта упал более чем в два раза
За шесть месяцев 2020 года томский аэропорт «Богашево» перевоз более чем в два раза меньше пассажиров, чем за аналогичный период 2019 года. Так, общий пассажиропоток составил 149 727 человек. Такие данные опубликованы на сайте Росавиации.
В первые месяцы года число пассажиров достигало 42-45 тысяч человек. В марте количество перевезенных упало до 36 тысяч, а в апреле — до 5 тысяч человек. Затем начался плавный рост: так, в мае пассажиропоток аэропорта составил 6 722 человека, а в июне количество людей достигло 13 тысяч.
Для сравнения, за тот же период в 2019 году томский аэропорт принял 334 050 человек. Так, пассажиропоток в текущем году снизился более в чем два раза.
Напомним, в связи с пандемией коронавирусной инфекции по всей стране сократилось количество авиарейсов и частота полетов, в том числе и в Томской области.
ИСТОЧНИК KP.RU