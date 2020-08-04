В Томске пенсионеры c 1 сентября смогут бесплатно ездить на трамваях и троллейбусах

4 Авг. 2020 2020-08-04T07:33:03+03:00

Такая мера поддержки принята в связи с пандемией и будет действовать два месяца

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Томские пенсионеры c 1 сентября смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в электротранспорте. Сегодня на 56-м собрании городской Думы мэр Томска Иван Кляйн поддержал соответствующую инициативу спикера Сергея Панова.

Бесплатный проезд для людей старшего поколения в муниципальных трамваях и троллейбусах вводится временно, на два месяца – с 1 сентября до 31 октября 2020 года. По словам спикера, в условиях пандемии необходимо помочь пенсионерам и ветеранам, которые из-за ограничений отложили важные дела, в том числе связанные с поездками в МФЦ, поликлиники и больницы, аптеки. Тем более что многие пожилые пассажиры еще в марте купили проездные билеты на муниципальный транспорт, а с начала режима самоизоляции не смогли ими воспользоваться.

По данным Томскстата, к началу июля 2020-го в областном центре было зарегистрировано более 138 тыс. пенсионеров. За 2019 год услугами электротранспорта в Томске воспользовались более 13,5 млн пассажиров. Трамваи и троллейбусы востребованы томичами даже в период общей самоизоляции, это заметно по числу пассажиропотока. Ежедневно муниципальное «Трамвайно-троллейбусное управление» перевозит порядка 40 тыс. пассажиров, значительная часть из которых – льготники.

Как сообщила пресс-служба мэрии, сегодня Иван Кляйн уже поручил профильному департаменту проработать вопрос обеспечения бесплатного проезда в муниципальном электротранспорте для пенсионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU