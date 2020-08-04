2020-08-04T07:11:21+03:00
Происшествия

Томичка на Lexus сбила шестилетнего мальчика: он с травмами доставлен в больницу

ДТП произошло во дворе дома
Алина Пермякова
Поделиться:
фото: УМВД по Томской области.фото: УМВД по Томской области.Фото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

3 августа, вечером, в Томске женщина, управляя автомобилем Lexus, наехала на шестилетнего мальчика во дворе дома. Ребенок с травмами доставлен в больницу, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Томской области.

ДТП произошло около 20 часов 50 минут на улице на улице Обручева, 8а. Автомобиль Lexus РХ 300, под управлением 31-летней женщины, при движении по внутридворовой территории совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате происшествия 6-летний мальчик доставлен в медицинское учреждение.

Обстоятельства происшествия выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавиурс унес жизни еще двоих жителей Томской области
Коронавирус в Томске : + 48 новых случаев заражения
Лихачи под «градусом»: за минувший уик-энд на томских дорогах поймали 40 нетрезвых водителей
Томские приставы арестовали свадебный лимузин возле городского Дворца бракосочетаний
Нарушителям не скрыться: 30 новых патрульных автомобилей поступили в распоряжение томской ГИБДД
Еще два томских выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ
Пандемия подрезала крылья: пассажиропоток томского аэропорта упал более чем в два раза
В Томске пенсионеры c 1 сентября смогут бесплатно ездить на трамваях и троллейбусах
Томичка на Lexus сбила шестилетнего мальчика: он с травмами доставлен в больницу
Погода в Томске на 4 августа 2020 года: сохраняется жара без осадков
Бюджет Томска в 2020 году недосчитается миллиарда рублей из-за пандемии коронавируса
Томичей просят помочь в поисках пропавшего 81-летнего дедушки
Следуя инструкциям жуликов из «банка», томичка лишилась 600 тыс. рублей
На севере Томской области семейная пьянка закончилась убийством
Жители Томской области смогут взять льготную ипотеку на более выгодных условиях
Студенты-лаосцы со всей России посетили Томский госуниверситет и своих земляков
Почти 800 многоквартирных домов продезинфицировали в Томске в выходные дни
13-летний «байкер» из томского села выехал на встречку и врезался в ВАЗ
62 жителя Томской области выздоровели от коронавируса за минувшие сутки
Коронавирус в Томске : + 49 новых случаев заражения
ДТП в центре Томска: начинающая автоледи ночью «протаранила» столб и дерево на проспекте Ленина
"Осторожно, люди!": 460 новых дорожных знаков установили возле пешеходных переходов в Томске
Томские приставы арестовали 560 автомобилей должников и часть пустили с молотка