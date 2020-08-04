Томичка на Lexus сбила шестилетнего мальчика: он с травмами доставлен в больницу
ДТП произошло во дворе дома
фото: УМВД по Томской области.Фото: Из материалов пресс-службы
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3 августа, вечером, в Томске женщина, управляя автомобилем Lexus, наехала на шестилетнего мальчика во дворе дома. Ребенок с травмами доставлен в больницу, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Томской области.
ДТП произошло около 20 часов 50 минут на улице на улице Обручева, 8а. Автомобиль Lexus РХ 300, под управлением 31-летней женщины, при движении по внутридворовой территории совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате происшествия 6-летний мальчик доставлен в медицинское учреждение.
Обстоятельства происшествия выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU