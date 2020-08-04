Погода в томске на 4 августа 2020 года: сохраняется жара без осадков

4 Авг. 2020 2020-08-04T06:46:18+03:00

Жара в Томске стоит уже несколько дней. Фото: из открытых источников

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Погода в Томске на 4 августа 2020 года порадует жителей города: сохраняется ясная погода без осадков, ветер ожидается слабый юго-западный. Температура поднимется до 28 градусов тепла.

Об этом журналистам рассказал отдел метеорологии томского гидрометцентра.

- Во вторник днем, 4 августа, ожидается солнечная погода без осадков, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28 градусов, - сообщила начальник отдела Светлана Рюхтина.

Отмечается, что по Томской области также сохранится ясная погода, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, в том числе с усилением до 12 метров в секунду. Днем температура поднимется до 27-32 градусов тепла.

Добавим, ранее сообщалось о том, что среднемесячная температура воздуха в регионе в августе составит 15-18 градусов тепла, что выше нормы на 1 градус. В первой половине месяца ожидаются колебания температуры днем от плюс 23-28 градусов до плюс 15-20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU