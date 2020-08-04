2020-08-04T05:59:56+03:00
Экономика

Бюджет Томска в 2020 году недосчитается миллиарда рублей из-за пандемии коронавируса

Депутаты городской Думы примут меры по сокращению некоторых расходных статей
Антонина Ленская
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Очередное 56-е собрание Думы города Томска пройдет сегодня, 4 августа.Очередное 56-е собрание Думы города Томска пройдет сегодня, 4 августа.Фото: из открытых источников
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Бюджет Томска в 2020 году недосчитается более миллиарда рублей из-за ситуации с коронавирусом, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на председателя городской Думы Сергея Панова.

– По укрупненным оценкам, объем выпадающих доходов по году составляет более 1 млрд рублей налогов, это значительная сумма. Я думаю, что на ближайшем собрании или уже в сентябре будут приниматься меры по уменьшению ряда статей, – сказал он.

По его словам, в настоящее время есть недофинансирование по целому ряду налогов из-за пандемии. «Налог на доходы физических лиц – это у нас основной налог, получаемый в городской бюджет, и по нему идет очень жесткая «просадка». Мы уже принимали ряд мер по сокращению некоторых расходных статей бюджета. Понимаем, что весь масштаб мы еще не видим, что снижение будет и осенью, потому что часть налоговых отчислений отправлена на следующий год, а часть ожидается в конце года. Недофинансирование неизбежно, и оно уже есть. Поэтому мы бюджет на 2021 год будем планировать с учетом этого сложного времени», – рассказал С. Панов.

Отвечая на вопрос о том, не были ли ограничительные мероприятия в Томске и области слишком жесткими, он отметил, что региональным властям необходимо было ввести подобные меры для защиты здоровья людей и при этом не нанести удар по экономике. «По ощущению людей, мы все-таки сделали возможным прохождение эпидемии в менее напряженном варианте. Хочу заметить, что у нас не было перегибов, как в других регионах», – цитирует спикера «Интерфакс-Сибирь»

ИСТОЧНИК KP.RU

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